Colpo di scena ai Golden Globe 2025: la reazione di Luca Guadagnino alla premiazione diventa virale, il pubblico su tutte le furie.

Nella notte del 5 gennaio si sono tenuti i Golden Globe 2025, la famosa cerimonia di premiazione dei migliori film e programmi televisivi della stagione. Durante la serata sono stati tanti i colpi di scena e i momenti memorabili che hanno catturato l’attenzione dei fan, ma c’è stato un gesto che ha suscitato grande clamore: la reazione di Luca Guadagnino alla premiazione della Miglior Commedia. Ma scopriamo che cosa è successo.

Luca Guadagnino abbandona i Golden Globe 2025

Durante i Golden Globe 2025, uno degli episodi più discussi della serata è stato l’uscita improvvisa di Luca Guadagnino dalla sala. Il celebre regista italiano, in nomination con i film “Challengers” e “Queer”, ha lasciato il suo tavolo subito dopo la premiazione di “Emilia Pérez, film che ha sconfitto “Challengers” nella categoria di Miglior Commedia.

Le immagini che circolano sui social mostrano Guadagnino mentre si alza, saluta alcune persone e lascia la sala visibilmente composto, ma senza fornire spiegazioni immediate.

Interesting timing: Luca Guadagnino leaves the Beverly Hilton ballroom after rival film Emilia Perez is named #GoldenGlobes best picture musical or comedy over Guadagnino’s Challengers (video: @BazBam) pic.twitter.com/wl6L5r65zi — Deadline (@DEADLINE) January 6, 2025

“Emilia Pérez” trionfa, delusione per Guadagnino

La serata ha visto il trionfo di “Emilia Pérez”, che si è aggiudicato il premio per la Miglior Commedia, battendo altri candidati di rilievo, tra cui il tanto atteso “Challengers”. Guadagnino, che era anche in corsa con “Queer”, ha ottenuto un solo riconoscimento per la Miglior Colonna Sonora, ma molti si aspettavano di più.

Il gesto di Guadagnino ha sollevato numerosi interrogativi. C’è chi lo interpreta come una reazione alla delusione per i risultati della serata, mentre altri sostengono che potrebbe trattarsi di una semplice coincidenza o di un imprevisto personale.

I fan, intanto, sono in attesa di una dichiarazione ufficiale da parte del regista. Una cosa è certa: la serata dei Golden Globe 2025 rimarrà nella memoria non solo per i premi assegnati, ma anche per questo enigmatico episodio.