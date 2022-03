L’Ocicat è un gatto davvero particolare. Ecco cosa c’è da sapere sul suo conto, sulle sue esigenze e su come mantenerlo al meglio.

Quando si parla di Ocicat, si intende quel gatto che è un incrocio tra il Siamese e l’Abissino. Il suo nome deriva da quello del gattopardo per via di una somiglianza tra i due.Di taglia medio grande, il gatto Ocicat è atletico e ha una muscolatura sviluppata. Il suo andamento è però elegante, rendendolo un gatto davvero particolare. Il suo manto può essere di diversi colori, fatta eccezione per il blu. E tra le sue particolarità c’è quella di una coda molto lunga e che si fa notare.

Carattere e modo di essere dell’Ocicat

Di razza americana, l’Ocicat ha un carattere piuttosto dolce e grazie al quale riesce ad andare d’accordo praticamente con tutti.

ocicat

Tende a soffrire molto la solitudine, motivo per cui è importante scegliere di prenderne uno con se solo quando si è certi di potergli offrire la giusta presenza.

Intelligente come pochi, va d’accordo sia con cani che con gatti purché lo si abitui da subito alla loro presenza.

In grado di familiarizzare anche con i bambini, si rivela un gatto che è davvero piacevole avere in famiglia.

Benché ami vivere all’aria aperta, l’Ocicat si rivela anche adatto alla vita in appartamento. A patto che gli si conceda di stare all’aperto, magari disponendo di un giardino.

Quanto costa acquistare e mantenere un Ocicat

Quando si parla di Ocicat, il prezzo medio per l’acquisto è di circa 900 euro. Prezzo che può arrivare fino ai 1100. Un valore che cambia in base alla linea genalogica, all’età, al sesso e anche al tipo di allevamento dove si sceglie di acquistarlo. Alla cifra iniziale si dovrà poi aggiungere quella relativa alle spese veterinarie, ai giochi e a tutto quel che serve per far vivere al meglio il gatto.

Quando si sceglie di prenderne uno, è sempre bene rivolgersi ad un allevamento di Ocicat. In questo modo si potrà contare su informazioni accurate riguardo lo stato di salute e tutto ciò che occorre sapere per mantenerlo al meglio.

Riproduzione riservata © 2022 - DG