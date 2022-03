Chiamato anche gatto elfo, per via della sua somiglianza con il folletto, l’Elf Cat è un bel micio senza pelo: scopriamo tutto su di lui.

Gatto privo di peli nato dall’incrocio di due razze molto apprezzate, l’Elf Cat ha un corpo robusto e un’eleganza unica nel suo genere. Anche se in Italia è ancora raro, sono sempre di più le persone che vorrebbero accoglierlo in famiglia. Scopriamo le sue principali caratteristiche fisiche, il carattere e il prezzo di vendita.

Elf Cat: caratteristiche e indole

L’Elf Cat, il cui nome sembra derivare dall’elfo domestico di Harry Potter, il simpatico Dobby, è una razza di micio senza pelo. Nato dall’incrocio delle razze Sphynx e American Curl, questo micio ha ereditato diversi tratti dai suoi antenati. Dalla nudità alle orecchie curvate indietro, passando per il fisico muscoloso, la pelle rugosa e la coda lunga e a punta: le caratteristiche che il gatto elfo presenta sono le stesse dei felini da cui discende.

Di taglia grande, con un peso che può raggiungere tranquillamente i 15 chili, l’elf cat è estremamente socievole e intelligente. Non solo, è anche affettuoso e molto legato al suo padrone: cerca continuamente il contatto umano e adora acciambellarsi sulle gambe dei familiari. Ha anche un lato giocherellone e particolarmente vivace, motivo per cui ha bisogno di molte distrazioni. Questo micio, pertanto, non è adatto per le persone che trascorrono molto tempo fuori casa. Non ama la solitudine e ne soffrirebbe troppo.

Elf Cat: il prezzo del micio

Essendo un gatto privo di pelo, è molto sensibile sia alle temperature alte che a quelle troppo basse. La sua pelle è estremamente delicata, motivo per cui necessita di alcune cure e accortezze particolari almeno due volte a settimana, in modo da eliminare le secrezioni sebacee in eccesso.

Anche se in Italia è ancora molto raro, negli ultimi tempi l’Elf Cat ha fatto le sue prime apparizioni nelle case degli abitanti nostrani. Il suo prezzo, proprio perché poco diffuso, è decisamente alto: intorno ai 2000 euro.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG