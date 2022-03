Tomaso Trussardi, dopo la separazione da Michelle Hunziker, ha tenuto con sé il cane che aveva adottato con lei: scopriamo tutto sull’animale.

Finito sotto la lente d’ingrandimento della cronaca rosa dopo la separazione da Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi ha solitamente una vita da basso profilo. Da sempre molto discreto, i suoi social pullulano di immagini che lo ritraggono con l’adorato cane. Scopriamo tutte le curiosità che ci sono sul suo amico a quattro zampe.

Tomaso Trussardi cane: razza e nome

Negli ultimi tempi si è fatto un gran parlare di Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker. I due, dopo un’unione durata dieci anni e la nascita di due figlie, hanno deciso di mettere fine al loro matrimonio. Il chiacchiericcio è nato in un lampo e di certo non ha fatto piacere all’imprenditore bergamasco, da sempre molto discreto. Il fallimento del rapporto con la showgirl svizzera è ancora una ferita aperta, ma ha un amico a quattro zampe con cui può sfogarsi. Stiamo parlando dell’adorato cane, lo stesso che aveva accolto in famiglia quando Michelle era ancora al suo fianco. Stando alle condivisioni social di Tomaso, sembra che l’animale sia stato affidato a lui. D’altronde, la Hunziker ha già i suoi cani a cui badare.

Il ‘figlio’ peloso di Trussardi si chiama Odino e, neanche a dirlo, è di razza levriero, da anni e anni ‘rappresentante’ del logo dell’azienda di famiglia. Nello specifico, il cane di Tomaso è un piccolo levriero italiano. Rispetto ai suoi fratelli più grandi, come indica lo stesso nome, è di stazza mini.

3 curiosità sul cane di Tomaso Trussardi

Tomaso Trussardi e il suo cane sono inseparabili, tanto che l’imprenditore lo porta con sé pure a lavoro. I suoi social pullulano di immagini che lo ritraggono con Odino, anche in visita alla Ferrari: l’animale indossa perfino il pass ospiti.

-La decisione di accogliere in casa un levriero non è casuale: nel 1973, Nicola Trussardi fu il primo a rendere identificabile la casa di moda con il levriero, animale scelto per la sua estrema eleganza.

-Odino ha un suo profilo Instagram, seguito da più di 34 mila follower.

-Trussardi, come dimostrano alcune foto storiche di famiglia, è cresciuto con i levrieri.

Riproduzione riservata © 2022 - DG