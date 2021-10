Come si chiamano e di che razza sono i cani di Michelle Hunziker? Andiamo alla scoperta dei figli pelosi della mamma di Aurora Ramazzotti.

Michelle Hunziker ha due cani, anche se fino a qualche tempo fa erano tre. Purtroppo, la sua adorata Lilly è morta qualche mese fa e per la conduttrice è stato un momento molto duro. Vediamo come si chiamano e che razza sono i suoi figli pelosi.

Michelle Hunziker: come si chiamano e che razza sono i suoi cani

Amante degli animali fin da quando viveva nella sua Svizzera, Michelle Hunziker ha due cani: Leone e Odino. Leone è un barboncino toy color albicocca, salvato dalla conduttrice appena nato. Sui social, infatti, ha raccontato che il cucciolo è venuto al mondo nel 2017 con un parto prematuro e pesava appena 100 grammi. Michelle lo ha tenuto per qualche giorno in incubatrice, alimentandolo e prendendosi cura di lui. Nessuno credeva che potesse sopravvivere, invece ha dimostrato di essere un vero e proprio Leone.

Odino, invece, è il secondo cane delle Hunziker. Di razza piccolo levriero italiano, è arrivato in famiglia nel 2020. Il cucciolo è subito andato d’accordo con Leone e, a quel tempo, anche con Lilly. Quest’ultima, anche lei di razza barboncino toy, è stata la prima figlia pelosa di Michelle. Purtroppo, nel mese di luglio 2021 è morta, lasciando la sua padrona in una valle di lacrime.

“Ho il cuore spezzato perché ora non c’è più. Difficile pensare alla casa e alla nostra famiglia senza di lei. Un esserino così piccolo in grado di dare così tanto amore. Ora c’è un vuoto incommensurabile… e tanto dolore che si lenirà solo con il tempo… Sono stati 11 anni meravigliosi insieme a te e ti porterò per sempre nel mio cuore. Ti amo piccolo amore mio“, ha scritto la Hunziker su Instagram il giorno che la sua Lilly è scomparsa.

3 curiosità sui cani di Michelle Hunziker

In casa di Michelle Hunziker e del marito Tomaso Trussardi i cani sono trattati come veri e propri membri della famiglia. Leone ed Odino hanno accesso perfino alle camere da letto, dove amano rilassarsi abbracciati ai loro padroni. Anche le figlie hanno un ottimo rapporto con gli amici a quattro zampe e adorano giocare con loro.

-Mentre Leone è un cane molto attivo, Odino preferisce trascorrere le giornate in relax.

-Lilly, il barboncino toy che Michelle ha perso nel 2021, è morta all’età di 11 anni.

-Michelle Hunziker si occupa personalmente della toletta dei suoi cani.