La cagnolina, gelosa del rapporto della gattina con i suoi cuccioli, glieli ruba furtivamente e non vuole mai restituirglieli.

Anche questa storia di animali dimostra quanto la loro sensibilità sia davvero un dono fuori dal comune.

Questo racconto ha per protagonista la piccola Chiquinha, cagnolina che vive in Brasile in compagnia della sua padrona umana Vera Lúcia Pereira da Silva e della gattina Melissa. Le tre sono davvero molto unite ed affiatate, tuttavia, è successo qualcosa “in famiglia” che ha un po’ alterato il normale equilibrio di casa.

Melissa, infatti, ha partorito dei bellissimi cuccioli e spende molto tempo a prendersi cura di loro, allattandoli: Chiquinha, che non ha mai provato l’ebbrezza di diventare mamma in sei anni, ha sentito qualcosa dentro in quel momento, che l’ha portata a compiere un gesto fuori dal comune, ma incredibilmente tenero.

Proprio nel momento dell’allattamento, la cagnolina ne ha approfittato per rapire i cuccioli della mamma felina, portandoli nella sua cuccia per poi coccolarli e riscaldarli. Un tentativo per la pelosetta di vivere quel senso materno che non ha mai provato nella vita: curiosa anche la reazione di Melissa, la quale, pur piangendo, non ha fatto nulla.

La loro umana ha filmato quel momento che, senza neanche dirlo, è diventato estremamente virale sul web, suscitando la tenerezza di moltissimi utenti.