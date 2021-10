Myko è un cane spaventato, ma anche molto sensibile: così i suoi padroni, per aiutarlo a superare le sue paure, gli hanno donato una copertina blu.

Questa è la storia di Myko, un dolcissimo cagnolino che, da quando è stato adottato dai suoi padroni, ha dimostrato di esser dotato di una sensibilità fuori dal comune.

Il pelosetto, infatti, è giunto nella sua nuova casa con una serie di paure, anche molto comuni: parliamo di determinati suoni, acqua, ventilatori a soffitto, fuochi di artificio e via dicendo. I suoi umani hanno iniziato sin dalla tenera età di Myko a cercare alcuni rimedi per aiutarlo a superare queste ansie, dettate da un’estrema emotività del cagnolino. Dopo un po’ però, pare che, finalmente, abbiano trovato la giusta soluzione:

I suoi padroni hanno deciso di donare a Myko una soffice copertina blu che, sin da primo momento, è diventata una vera e propria migliore amica per lui: il motivo? Pare che il pelosetto, sentendo il contatto della coperta sul suo manto, si senta protetto e al sicuro da qualsiasi pericolo possa capitargli. Per questo motivo, la sua nuova compagna di vita lo accompagna ovunque per casa, ma non solo: senza di lei non si sposta neanche! Per questo, pare che le trasferte della famiglia abbiano sempre ospite blu in macchina.

Gli scatti del pelosetto con la sua coperta sono stati diffusi per il web: inutile dire che sono diventati virali in pochissimo tempo dato che, diciamocelo… una tenerezza di questo tipo è ormai raro vederla facilmente in giro!

Siamo contenti che Myko abbia così trovato la sua dimensione! Vi è piaciuta la sua storia?