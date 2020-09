Ocean’s 8 è lo spin-off al femminile della celebre trilogia Ocean’s: ecco quali sono le location del film con Sandra Bullock.

La trilogia Ocean’s, con protagonisti George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon e tante altre star di Hollywood, è stata un vero e proprio successo. La storia della banda di rapinatori ha conquistato gli spettatori di ogni angolo di mondo, per questo motivo Gary Ross nel 2018 ha portato nel cinema uno spin-off tutto al femminile: Ocean’s 8. La protagonista principale è Debbie Ocean, la stretta di Danny Ocean, che forma una banda composta esclusivamente da donne. Il film non ha però saputo conquistare totalmente la critica. Vediamo ora quali sono le location utilizzate per le riprese.

Ocean’s 8: le location del film

Le riprese di Ocean’s 8 sono iniziate circa due anni prima dell’uscita nella sale cinematografiche della pellicola, il primo ciak è stato infatti battuto dal regista Gary Ross il 25 ottobre del 2016 a New York. E’ proprio nella Grande Mela che è stato girato il film.

L’incontro tra Debbie Ocean e l’amica Lou avviene da Vaselka, il diner che si trova al 144 Second Avenue di Manhattan. Sempre a Manhattan si trovano anche la Cartier Manson, il Metropolitan Museum e la casa d’aste Christie’s al Rockfeller Center, dove le protagoniste cercano di incassa il bottino.

A Brooklyn troviamo invece il Junior’s Cheesecake, che è il locale dove si ritrova la banda. Tra le location troviamo l’aeroporto JFK.

Ocean’s 8: il cast del film

Così come nella trilogia al maschile, anche per Ocean’s 8 sono state radunate alcune delle più importanti star di Hollywood. La protagonista, Debbie Ocean, è interpretata da Sandra Bullock, al suo fianco troviamo Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Rihanna, Helena Bonham Carter e Dakota Banning.

Completano il cast del film Awkwafina, Richard Armitage, James Corden, Adrian Lima, Elliot Gould e Nathanya Alexander.

