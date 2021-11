Madame potrebbe avere un nuovo amore, la cantante posta una foto in cui bacia e stringe a sé una ragazza la cui identità è ancora sconosciuta.

La cantante Madame ha pubblicato una foto mentre baciava una ragazza di cui non si conosce l’identità. Alcuni follower hanno ipotizzato fosse una compagnia di scuola di Sangiovanni ma non si hanno certezze. D’altronde l’artista aveva rivelato di provare attrazione sia per la donna che per l’uomo.

La misteriosa ragazza di Madame

La cantante Madame ha pubblicato una foto sui social che la ritrae mentre bacia una ragazza. Che sia la sua nuova fidanzata non è dato sapere ma sul web una fan sostiene che sia una compagna di scuola di Sangiovanni che lo avrebbe presentato proprio alla cantante. Non ci sono ovviamente conferme ma non sarebbe poi così strano dato che, in un’intervista su Repubblica, Madame ha dichiarato di essere bisessuale: “Io sono bisessuale. Sono attratta sia da uomini che da donne. Sono una ragazza che sceglie, a seconda di come si sente, di avere un portamento. Vivo con normalità questa cosa, non sento il bisogno di dover aderire a determinati gruppi o movimenti”.

L’identità della ragazza è celata dalla stessa foto in cui il viso viene coperto dai suoi capelli, probabilmente appositamente per mantenere l’anonimato.