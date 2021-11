Belen è in crisi con Antonino, l’assenza dell’hair stylist si nota in tutte le occasioni e la conduttrice si rifugia nella famiglia.

Belen Rodriguez è stata avvistata in compagnia del fratello, Jeremias, mentre passeggiava con Luna Mari. L’assenza di Antonino Spinalbese in tutti questi momenti importanti, sono un’ulteriore conferma della fine della relazione tra i due. In questo momento di profonda tristezza, la showgirl si rifugia tra le braccia della sua famiglia.

Belen passeggiata con Jeremias: la crisi con Antonino è evidente

I paparazzi di Chi, hanno fotografato Belen Rodriguez a passeggiare con il fratello Jeremias mentre portava Luna Mari in passeggino. La relazione tra lei e Antonino Spinalbese sembra giunta al capolinea, sebbene i due non si sbilanciano e non confermano mai ufficialmente la crisi. Questo distacco, unito all’ultimo post della showgirl fanno capire che tra i due le cose non funzionano e la showgirl sembra davvero provata e malinconica. L’ultimo messaggio criptico di Belen su Instagram è stato il seguente: “Una volta mi hanno detto che non si può avere tutto… e già!”. Il tutto accompagnato da una foto della conduttrice nella vasca, piuttosto malinconica. Cosa sarà davvero accaduto e quando usciranno allo scoperto? Per ora la showgirl si rifugia tra le braccia sicure dei fratelli.