I principeschi abiti da sposa scelti da Nicoletta Romanoff per le sue nozze!

Gli abiti che Nicoletta Romanoff ha indossato in occasione del suo matrimonio non solo erano tutti bellissimi, ma completamente Made in Italy!

Gli abiti scelti da Nicoletta Romanoff per il suo pre wedding party, per la cerimonia e per il la festa di nozze sono uno più bello dell’altro. Sono stati ben 3 diversi, meraviglie tutte realizzate da stilisti Italiani. Il matrimonio è stato tenuto segreto fino all’ultimo secondo, ma l’attrice è convolata a nozze con il suo Federico Alverà, manager e allenatore di rugby, il 23 novembre 2019.

Gli abiti da sposa di Nicoletta Romanoff

Le nozze all’insegna dell’amore avevano tra i protagonisti principali gli abiti scelti da Nicoletta Romanoff, semplici ma di un’eleganza unica. I tre abiti erano firmati Federica Tosi, Lorenzo Serafini e Luisa Beccaria Couture. Scopriamo insieme com’erano!

• Il primo abito è stato sfoggiato al ricevimento pre nozze, non era un abito da sposa vero e proprio, ma comunque raffinato. Questo outfit è formato da un pull monospalla in pura lana vergine e una gonna a balze lunga in organza profilata in pizzo. Un abito semplice, ma sicuramente molto elegante.

• L’abito da sposa vero e proprio, utilizzato per arrivare all’altare era una vera e propria nuvola di tulle con doppia scollatura a V sul petto e sulla schiena. Le leggere tonalità pastello davano all’insieme un tocco romantico e da fiaba! La Romanoff ha dichiarato: “L’abito da sposa più bello che io abbia mai potuto sognare“, del resto l’erede diretta degli zar di Russia e dell’imperatrice Caterina II, altro non poteva desiderare se non un abito da vera principessa!

• L’abito del wedding party era lungo e scivolato in tulle plumetis, abbottonato dino ai piedi e chiuso fin sotto al mento. Un outfit mosso da balze e volant firmato dal suo amico Lorenzo Serafini per Philosophy.

Il matrimonio di Nicoletta Romanoff

Tenute in gran segreto e annunciato dall’hashtag #Alverof, queste nozze stato all’insegna del romanticismo. Il luogo scelto per celebrarle si trova nella campagna di Bolgheri, precisamente vicino a Castagneto Carducci, in Toscana.

I due sposi hanno preferito un matrimonio intimo con amici e parenti intimi ad uno ricco di celebrità. Hanno addirittura utilizzato un calesse per recarsi al ricevimento in loro onore, una scelta davvero principesca!

Pensate, anche il bouquet della sposa aveva un tocco di stile al quanto singolare: in onore della terra del Chianti è stato fatto con tralci d’uva. Insomma, quello della Romanoff è stato sì un matrimonio tenuto in segreto fino alla fine, ma ricco di eleganza e stile!

