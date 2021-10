Il concorrente, interdetto dal rifiuto della modella, ha poi ripiegato sulla coinquilina Miriana Trevisan.

Sembra che all’interno della Casa più spiata d’Italia, il concorrente Nicola Pisu stia giocando carte false, contraddicendosi persino da solo. Ma cosa è successo stavolta? Intanto, iniziamo da una sua dichiarazione riguardo Soleil Sorge, riportata da Blogtivvu: “Non voglio fare delle mosse sbagliate. Vorrei tanto provare a baciarla. Il fatto è che ci sono state occasioni in cui le avrei detto tutto, però ho il microfono e questo mi limita, mi trattiene. Non mi sento libero di esprimere tutto. Non sono molto convinto di poter piacere a lei. A volte penso di si, che ci sia interesse. Altre però non lo so, perché non ne sono così certo“.

Insomma, a detta sua sembrava per conquistare la coinquilina non si sarebbe mosso in maniera precipitosa, ma alla fine così è stato. Infatti ieri sera, con la scusa che in casa ci fosse un’atmosfera più allegra del solito grazie a un party organizzato dagli inquilini stessi, Nicola si è letteralmente fiondato su Soleil per cercare di baciarla, ma lei ha rifiutato con molta discrezione, affermando, a buon ragione, che una donna va conquistata con metodo e pazienza.

Deluso dall’esito negativo della sua impresa, ha deciso quindi di partire alla conquista di un’altra donna, questa volta Miriana Trevisan, dalla quale è riuscito a sottrarre un bacio. Cosa non si fa pur di avere un po’ di visibilità?