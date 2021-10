Harry Windsor appare sempre più felice grazie all’amore della famiglia che lui e Meghan hanno costruito insieme.

Dal settimanale statunitense Us Weekly, ci arrivano dei dettagli molto teneri ed emozionanti che riguardano Harry Windsor, principe d’Inghilterra, e la neonata Lilibet Diana, seconda figlia nata dal suo matrimonio con Meghan Markle. Quello che capiamo, leggendo dalla rivista, è che Harry sembra nato per essere padre: “Harry l’adora, Lilibet Diana è la principessa di casa. Con lei ha un tocco magico, la culla e le racconta le favole tutte le notti per farla addormentare“. Ricordiamo che Lilibet Diana, di soli quattro mesi, ha anche un fratello maggiore di 2 anni, il piccolo Archie. La coppia formata da Harry e Meghan, che aveva passato momenti difficili dopo aver abbandonato l’Inghilterra, sembra aver ritrovato la serenità con l’arrivo dell’ultima figlia: “C’è così tanto amore e gratitudine e non potrebbero chiedere di più“.

Soprattutto anche la vita negli Stati d’Uniti d’America ha ridato loro la forza per andare avanti anche con la carriera: “Harry e Meghan si sentono finalmente liberi. Hanno raggiunto un successo oltre i loro sogni e sono molto felici di vivere in California“. Pare che il ritorno di tempi più felici dia loro persino di la possibilità di fare visita alla famiglia reale in Inghilterra questo Natale, dando così occasione a tutti i Windsor di conoscere la piccola Lilibet Diana.