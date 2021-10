Enrico Papi contro gli scherzi delle Iene: “Non è format”.

Ieri pomeriggio Enrico Papi è stato ospite nella prima puntata della nuova stagione di TV Talk, condotto da Massimo Bernardini. L’ospite ha annunciato di tornare alla conduzione del famoso programma tv “Scherzi a parte” e quindi anche al ritorno su Mediaset. Durante la puntata è stata mostrata una clip presa dal programma Specchio Segreto di Nanny Loy in cui venivano fatti degli scherzi a persone comuni per fare in seguito riferimento a Scherzi a Parte.

Successivamente si è parlato degli scherzi rivolti ai Vip organizzati da Le Iene su Italia 1 in questi ultimi anni, ai quali è stata lanciata una frecciatina dal presentatore, chiedendosi se ci sia una sorta di sovrabbondanza, secondo quanto ripotato da Novella 2000. In seguito Enrico Papi ha rilasciato queste dichiarazioni: “Bellissima domanda. In realtà lo scherzo Vip è Scherzi a Parte. Quello è il brand, il programma in cui puoi vedere lo scherzo ai personaggi famosi. Le Iene ultimamente fa gli scherzi ai Vip, ma in realtà non è nel suo programma. Quindi sta facendo qualcosa che non è nel format. I motivi per cui lo fanno ovviamente io non li conosco. Però Scherzi a Parte fa questo di lavoro”.