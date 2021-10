Manila Nazzaro festeggia gli anni al GF Vip, ecco la sorpresa dei compagni.

Il Grande Fratello Vip insieme agli altri concorrenti ha preparato una sorpresa per il compleanno di Manila Nazzaro, la quale è rimasta molto felice ed entusiasta. Lei era stata inizialmente lasciata da sola, per poi spostarsi nella sala dove si trova la stanza di vetro, in cui ha trovato tutti gli altri vipponi, che si sono presentati con un tanti cartelloni dedicati a lei , cantandole tanti auguri.

La reazione di Manila è stata molto bella, poiché si è leggermente commossa e chinata dopo aver visto tutti i suoi compagni di avventura cantarle gli auguri di compleanno. Per lei è stata una sorpresa inaspettata, che di sicuro ha migliorato la sua serata facendola sentire a casa. Notizieaudaci ha pubblicato il video sul proprio profilo ufficiale di Instagram in cui si vedeva la sorpresa a Manila Nazzaro, scrivendo come didascalia: “Festa di compleanno per #manilanazzaro nella casa del gfvip. La sorpresa dei vipponi happybirthday”. In molti hanno commentato il post per fare gli auguri a Manila. Voi che ne pensate? Vi è piaciuta la sorpresa del Grande Fratello Vip? Oppure pensate che non sia stato niente di entusiasmante?