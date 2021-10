La showgirl, che compie 41 anni, festeggia circondata dall’amore del suo compagno e dei familiari.

Sono 41 candeline da spegnere quest’anno per la modella Clizia Incorvaia, alla quale facciamo i nostri migliori auguri. Dai post che hanno pubblicato lei e il compagno Paolo Ciavarro su Instagram per l’occasione, possiamo evincere che la relazione e la gravidanza stiano andando a gonfie vele. Ci sono infatti dei bellissimi scatti fatti durante la festa, dove vediamo anche che, nonostante gli anni compiuti, il numero riportato sulla torta è 18, che simboleggia ben diciotto desideri da esprimere. Sicuramente uno dei desideri più grandi, ossia di avere un figlio, si sta per realizzare: infatti Paolo Ciavarro fa una dolce dedica a madre e bambino: “Auguri alla donna che ho sempre sognato.. ti amo. Piccolino, goditi la tua prima torta“.

Molto bella è anche la didascalia di Clizia, che vediamo accanto alle foto della festa dove tripudia sicuramente il colore oro: “10 Ottobre! Ricordiamoci ogni giorno l’amore e festeggiamolo nelle sue varie forme! Amo la mia famiglia, bebè sei fortunato avrai una family fantastica!!”. Il post, pubblicato circa un’ora fa, ha già fatto il boom di likes e commenti, colmi di amore e auguri per Clizia e Paolo. Insomma, dopo la notizia sul sesso del nascituro, un futuro maschietto, vedere l’influencer così felice nel giorno del suo compleanno ci scalda il cuore. E a voi? Intanto qui sotto il post: