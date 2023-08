Tante notizie, scoop e paparazzate in questi ultimi giorni. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i migliori gossip della settimana.

Sono stati giorni intensi per il mondo dello spettacolo e della tv, ma non solo. Diverse le notizie di nuovi amori, annunci di gravidanze ma anche possibili “vendette”. Spicca senza dubbio la dolce attesa di Miriam Leone ma anche alcuni retroscena relativi a dei tradimenti e alla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi che da un anno continuano a far parlare. Andiamo a scoprire meglio tutti i gossip della settimana dal 31 luglio al 4 agosto.

I gossip della settimana: Miriam Leone incinta

Miriam Leone

Vogliamo partire da una bellissima notizia che ha colto un po’ di sorpresa telespettatori e fan. Miriam Leone è incinta. La nota attrice, nel corso di un’intervista, ha annunciato di essere in dolce attesa del primo figlio con Paolo Carullo. Sui social alcuni fan hanno anche sottolineato come prima delle sue dichiarazioni in un post Instagram si era notato qualcosa di “strano”…

Madonna torna sui social dopo il ricovero

Madonna

La settimana si era aperta anche con un’altra notizia: il ritorno sui social di Madonna dopo i noti problemi di salute. La cantante, dopo il ricovero in ospedale a causa di una grave infezione batterica ha condiviso alcune foto con i figli e un messaggio importante: “L’amore della famiglia e degli amici è la migliore medicina. Un mese fuori dall’ospedale e posso riflettere”.

Barbara D’Urso prepara la sua “vendetta”

Barbara D’Urso

Dopo l’addio a Mediaset e a Pomeriggio 5, il nome di Barbara D’Urso resta tra i più chiacchierati del mondo dello spettacolo. In questi giorni Carmelita ha preso un caffé con Francesca Fagnani e in tanti hanno pensato ad una “vendetta” della conduttrice. Come? Magari con una prossima partecipazione a Belve dove poter dire tutto sul suo addio a Canale 5…

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti allo scoperto

Cesare Cremonini

Passiamo agli amori, quelli belli e che sembrano andare benissimo. Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti sono usciti allo scoperto. La nuova coppia vive la relazione ormai alla luce del sole. Sembra anche che il cantante abbia presentato la sua dolce metà alla madre…

Svelati i tradimenti tra Totti e Ilary Blasi

Ilary Blasi

Infine, ma non per importanza, alcuni nuovi retroscena venuti a galla sulla fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Pare proprio che in Tribunale siano stati presentati i nomi dei “tradimenti” tra i due volti noti. Pare che il giudice si sia trovato davanti una vera e propria lista…