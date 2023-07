A Maratea Barbara D’Urso ha preso un caffè con la collega Francesca Fagnani. L’ex volto Mediaset sarà una delle sue prossime ospiti a Belve?

Una foto circolata in rete nelle ultime ore e che mostra Barbara D’Urso e Francesca Fagnani insieme (mentre prendevano un caffè a Maratea) ha sollevato un’ondata di gossip in rete. In tanti infatti si chiedono se l’ex volto di Pomeriggio Cinque sarà tra le prossime ospiti della Fagnani a Belve, dove in molti sono curiosi di sapere se finalmente dirà la sua verità in merito al suo controverso addio a Mediaset.

L’ipotesi ha sollevato l’ironia dei fan, che sui social (stando a quanto riporta Biccy) hanno scritto: “Vivo per questa puntata di Belve. Riprenditi tutto ciò che è tuo, Barby”, e ancora:“Nessuno mette Barbara in un angolo”.

Barbara D’Urso

Barbara D’Urso e Francesca Fagnani insieme: i dettagli

Barbara D’Urso e Francesca Fagnani si sono mostrate mentre erano insieme a Maratea e in tanti, sui social, si chiedono se presto l’ex padrona di casa di Pomeriggio Cinque non sarà ospite della conduttrice di Belve.

La D’Urso non ha fatto segreto di esser stata mandata via da Mediaset senza preavviso e senza che le fosse data l’occasione di salutare il suo pubblico. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se la conduttrice confesserà finalmente tutta la verità in merito alla questione.