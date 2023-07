Secondo i rumor Selvaggia Lucarelli dirà addio a Ballando con le Stelle e a prendere il suo posto potrebbe essere un famoso volto tv.

Selvaggia Lucarelli lascerà Ballando con le Stelle? L’indiscrezione è diventata sempre più insistente in rete dopo che c’è stata qualche tensione tra lei e gli altri giudici del programma e, secondo Dagospia, a prendere il suo posto potrebbe essere Sonia Bruganelli. Sulla questione al momento non vi sono conferme, ma Giuseppe Candela ha scritto su Dagospia:

“Criticano tanto il modo in cui Selvaggia fa la giurata a Ballando con le Stelle, ma la lista di quelli che hanno provato e provano a fregarle il posto è infinita. Telefonate su telefonate. Ma tutto resterà identico. Pure il lampadario anni ’30”.

Selvaggia Lucarelli: le indiscrezioni su Ballando con le Stelle

Selvaggia Lucarelli è in procinto di dire addio a Ballando con le Stelle? Secondo Dagospia sarebbero in tanti ad essere interessati al suo posto nel programma tv, ma al momento sulla questione non vi sono conferme. Sempre secondo indiscrezioni tra i nomi proposti a Milly Carlucci vi sarebbe anche quello di Sonia Bruganelli, l’ex moglie di Paolo Bonolis ed ex opinionista del GF Vip.

Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli? Al momento non è dato sapere di più e in tanti si chiedono se la giurata del programma verrà confermata o meno per la nuova edizione dello show tv.