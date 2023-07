Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti stanno trascorrendo le vacanze alle Eolie, ma sui social si sono guardati bene dal mostrarsi insieme.

Da mesi si vocifera che Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti facciano coppia fissa e, nelle ultime ore, i due si sono mostrati rispettivamente via social mentre erano in barca alle Eolie. I due vip non si sono mai mostrati insieme in pubblico e, benché le foto dei posti da loro pubblicate fossero praticamente identiche, ancora una volta hanno evitato di confermare ai fan la loro liaison.

Cesare Cremonini

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti alle Eolie

Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti fanno ormai coppia fissa da alcuni mesi ma, sui social, i due si sono guardati bene dal condividere anche solo una loro foto insieme. Il cantante in particolare si è mostrato mentre era a bordo di una barca e lo stesso ha fatto poco più tardi anche la giornalista.

In tanti si chiedono se la storia tra i due sia destinata a durare e se, presto o tardi, i due confermeranno la loro liaison. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e, dopo la rottura da Martina Maggiore, Cremonini sembra intenzionato a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata.