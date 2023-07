Federico Rossi ha finalmente rotto il silenzio in seguito al bacio da lui dato a una ragazza in mezzo al pubblico di Tim Summer Hits.

Durante la sua esibizione a Tim Summer Hits Federico Rossi ha colto tutti di sorpresa dando un bacio a una sconosciuta in mezzo al pubblico. A seguire lo stesso cantante ha rotto il silenzio in merito alla vicenda e ha confessato a Fanpage:

“Si è creato un bel polverone, ma non mi aspettavo che potesse scatenarlo una cosa così. In quel momento mi sono sentito di fare quella cosa e l’ho fatta, senza voler mancare di rispetto a nessuno, ovviamente, anche perché non sono una persona che fa cose estreme. Per me era show e ritornando al discorso del palco che mi è mancato, succede che quando sono lassù cerco di lasciarmi andare completamente”.

Federico Rossi

Federico Rossi: la verità sul bacio a Tim Summer Hits

Federico Rossi ha baciato una fan durante una sua esibizione a Tim Summer Hits e sui social si è sparsa subito la voce che la ragazza in questione avrebbe potuto essere la sua presunta fidanzata segreta. Il cantante ha puntualizzato però che non si sarebbero conosciuti prima della performance e che il suo gesto non sarebbe stato premeditato.

“I nostri occhi si erano già incrociati, dopo il concerto mi è venuta a salutare“, ha dichiarato il cantante. Sarà vero?