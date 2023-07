Un album di foto condiviso da Belen Rodriguez sui social ha sollevato nuove ipotesi sul conto suo e di Stefano De Martino.

Nelle ultime ore Belen Rodriguez ha condiviso un suo album di foto sui social e, in una di queste, si vedono due figure (simili alla sua e a quella di suo marito, Stefano De Martino) intente a baciarsi. Una fan ha commentato l’album in questione scrivendo:

“Praticamente è tutta una fuffa mediatica che costruiscono ogni volta che lei respira. Non so se riuscite a capire il senso delle foto. Io ho capito”. Al commento ha risposto la stessa Belen chiosando: “Ecco che si ragiona“.

Belen Rodriguez: il commento su Stefano e Elio Lorenzoni

Nelle ultime settimane Belen Rodriguez è finita al centro del gossip a causa del suo presunto legame sentimentale con l’imprenditore Elio Lorenzoni e a causa della sua presunta, nuova separazione da Stefano De Martino.

Stando a un commento spuntato sui social e commentato dalla stessa Rodriguez, la showgirl riterrebbe come “fuffa mediatica” quanto diffuso dai giornali sul suo conto e sulla sua vita privata. Al momento Belen non ha ancora comunque fatto chiarezza su di lei e su Stefano De Martino e in tanti si chiedono se i due torneranno a mostrarsi insieme. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?