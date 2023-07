Chiara Ferragni ha messo like ad alcuni commenti al vetriolo contro Selvaggia Lucarelli, che si è espressa negativamente sul suo conto.

Nelle ultime settimane Selvaggia Lucarelli ha commentato il caso delle foto fatte in Sicilia da Chiara Ferragni e l’influencer (che aveva replicato via social) in queste ore ha messo like a dei post contro la giornalista. In uno di questi si legge:

“Quindi sei Selvaggia Lucarelli e attacchi i Ferragnez e chiunque altro sulla qualunque e anche pesantemente. Poi però tocca a Giulia De Lellis e, facendo parte della tua stessa agenzia, le dai solo della povera ignorante che non sapeva. I giornalisti seri proprio”.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni contro Selvaggia Lucarelli

Chiara Ferragni ha messo like ad alcuni post contro la giornalista Selvaggia Lucarelli che, nei giorni scorsi, si è scagliata contro di lei attraverso i social a seguito dei suoi scatti fatti in Sicilia durante gli incendi. L’influencer aveva replicato in merito alla questione ma a quanto pare non ha digerito i commenti della giornalista e per questo, in queste ore, ha messo like ai posto contro di lei.

Selvaggia Lucarelli commenterà l’accaduto? Non è la prima volta che la giornalista se la prende con l’imprenditrice digitale e con suo marito Fedez ed è stata lei a sollevare per prima i dubbi sulla campagna pubblicitaria realizzata da Chiara Ferragni e Balocco (e contro cui è stata aperta un’istruttoria).