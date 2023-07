Il fidanzato di Guenda Goria ha voluto farle una romantica proposta nonostante lei sia affranta perché non riuscirebbe ad avere figli.

Guenda Goria ha subito l’asportazione di una tuba a seguito di una gravidanza extrauterina che ha minacciato la sua incolumità e la possibilità per lei di avere figli naturalmente. La figlia di Maria Teresa Ruta continua a desiderare ardentemente un bambino e in queste ore, sui social, il fidanzato Mirko si è detto pronto a restare al suo fianco anche se non dovessero diventare genitori. Il fidanzato di Guenda le ha anche chiesto di sposarlo, e in una lettera aperta a DiPiù ha scritto:

“Io sono pronto a fare la mia parte. Non ho nessun problema a tentare anche questa strada. CI tengo però a sottolineare che una coppia può essere felice con o senza figli, dunque non vivere questa scelta con ansia. Io sarò sempre al tuo fianco.”

Guenda Goria

Guenda Goria: la proposta di Mirko Gancitano

Mirko Gancitano è tornato a chiedere a Guenda Goria di sposarlo e ha promesso di trascorrere la sua vita con lei con o senza figli.

“Mi hai anche scritto che non ho fissato la data per il nostro matrimonio perché non sono più sicuro di stare con te. Non è così Guenda, volevo solo aspettare un momento più sereno e dunque sono qui a rinnovarti la mia proposta. Con o senza bambino, vuoi sposarmi Guenda?”, ha scritto Mirko in una lettera aperta pubblicata dal settimanale DiPiù. Guenda Goria non ha nascosto la sua grande sofferenza per la mancanza di un figlio suo e ha dichiarato che, per provare ad avere un bambino, dovrà ricorrere alla fecondazione assistita.