Sarebbe un ritorno davvero gradito a molti quello di Luca Salatino a Uomini e Donne. Lui è pronto a rimettersi in gioco.

Dopo averlo visto al Grande Fratello Vip, Luca Salatino potrebbe tornare in televisione. Nessun reality ma una sorta di “ritorno a casa”. Infatti, sono diversi i rumors che lo vorrebbero ancora una volta a Uomini e Donne come tronista. Lui che qualche tempo fa era stato appunto protagonista dello show di Canale 5 di Maria De Filippi.

Luca Salatino torna a Uomini e Donne? Le parole

Aveva preso parte a Uomini e Donne uscendo con il sì di Soraia. Ora, Luca Salatino potrebbe rimettersi in gioco dopo la fine della sua relazione.

A Nuovo TV, l’ex tronista ed ex gieffino ha parlato del potenziale ritorno nel programma di Maria De Filippi e ha ammesso che sarebbe pronto ad accettare. “Se mi dovesse arrivare la proposta di tornare a Uomini e Donne la prenderei sicuramente in considerazione perché ho vissuto un’esperienza bellissima che mi ha lasciato tanto”, ha ammesso l’ex pugile e ora chef.

“Sono rimasto in contatto con tutto lo staff del programma che per me è come una seconda famiglia. Grazie a Maria De Filippi ho trovato l’amore e anche il mio migliore amico, Matteo Ranieri”.

Tornare a Uomini e Donne signicherebbe rimettere in gioco anche il suo cuore: “Se ho voglia di ricominciare ad amare? La fine di un rapporto serve anche ad aiutarti a comprendere cosa devi migliorare. Le colpe non sono mai solo da una parte, in coppia si vince e si perde insieme. Però sarei pronto a rimettermi in gioco“.

A questo punto non resta che attendere quali saranno le scelte della produzione del programma. Dal canto suo il giovane sarebbe ben contento della nuova opportunità.

