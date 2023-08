Alcuni retroscena inediti della storia d’amore, diventata amicizia, tra Jerry Calà e Mara Venier. Il racconto dell’attore.

Carriera, vita privata e dettagli inediti. Jerry Calà si è raccontato a 360° al Corriere della Sera e, nel corso dell’intervista, ha svelato alcuni particolari ancora rimasti sconosciuti anche sul suo rapporto con Mara Venier. Tra i due, infatti, c’è stata tanti anni fa una bella storia d’amore con tanto di matrimonio ma che oggi si è trasformata, come noto, in una grandissima amicizia.

Jerry Calà racconta la storia con Mara Venier

Nel corso dell’intervista, come detto, Calà ha raccontato il suo rapporto speciale con la Venier partendo dal matrimonio a Las Vegas: “Scegliemmo una cappella a caso, non avevamo i testimoni, prendemmo due persone al volo dal casinò, una ballerina e un croupier, festeggiammo con una pizza a forma di torta o una torta a forma di pizza, non ricordo”.

Un amore che oggi è diventato un rapporto di amicizia: “Diventato una grande amicizia. La nostra canzone è: ‘Gente come noi, che non sta più insieme, ma che come noi, ancora si vuol bene'”, ha detto l’attore.

Curioso anche un aneddoto sul party di nozze in cui, si dice, che era stato pizzicato in un momento molto particolare: “Sorpreso in bagno con un’altra? Ma nooo. Organizzammo un party per gli amici al Chucheba di Castiglioncello. Mentre Renato Zero cantava, io parlavo fitto fitto con una tipa. Mara, fumantina e gelosa, mi rincorse per tutto il locale. Renato era entusiasta: ‘Ahò, quanto me so’ divertito’. Le donne sono più mature, io a 32 anni ero un cazzone, non all’altezza“.

E tra i motivi della fine della loro relazione: “La domenica sera telefonavo a tutti i cinema per sapere com’era andato il mio film, ormai conoscevo le cassiere. Se gli incassi erano così così, cambiavo umore, diventavo insopportabile. E questo era motivo di litigio con Mara“, ha ammesso Calà.

