Un problema di salute invalidante sta costringendo l’ex volto di Uomini e Donne a chiedere aiuto. Cosa sta succedendo.

Costretta a cambiare più volte lavoro perché, anche a detta sua, “è un problema”. L’ex volto di Uomini e Donne Teresa Cilia ha raccontato su Instagram, con una serie di stories, di essere vittima di una condizione di salute precaria e invalidante che la sta davvero tormentando da tanto tempo. La donna ha svelato di essere affetta da forti attacchi di emicrania che le rendono impossibile svolgere le normali attività.

L’ex Uomini e Donne Teresa Cilia tra emicrania e lavoro

“Eccomi qua. Scusate l’assenza di questi giorni ma in realtà, sono onesta, non sono stata molto bene. Ho avuto dei fortissimi attacchi di mal di testa, emicrania proprio…che non ve lo dico. Sono arrivata più volte in guardia medica per farmi fare la toradol e devo dire che ogni giorno puntualmente mi alzo così. Veramente chi non ci soffre non può capire quanto può essere invalidante questa cosa. Sono stata davvero molto male”. Con queste parole Teresa Cilia ha voluto iniziare a spiegare le sue ultime giornate difficili.

Dopo aver spiegato di aver provato diverse soluzioni e di aver cercato anche informazioni su cure alternative, l’ex volto di Uomini e Donne ha aggiunto: “Sono molto molto scoraggiata perché vedo questo tunnel sempre più buio. Nonostante sembri una sciocchezza ma in realtà, credetemi, non lo è perché tutti i giorni avere questo dolore qua o qua è davvero invalidante. Non mi permette di vivere la mia vita in pieno perché giustamente devo fare i conti anche sulle ore di sonno, se prendo sole, se prendo vento…Mah, vediamo un po’”.

“Ovviamente se qualcuno di voi ha un’esperienza simile e ci vogliamo confrontare vediamo un po’. E ovviamente come se non bastasse questa malattia è sottovalutata”.

La donna ha anche spiegato che questa problematica di salute la sta costringendo ad avere grossi problemi lavorativi: “Spesso mi chiedete ‘ma perché non lavori più dove lavoravi prima?’. Ecco, questo è uno dei tanti motivi, perché spesso, per forza di cose, mi dovevo assentare e giustamente sono un problema perché sono un problema”.

In conclusione la Cilia ha sottolineato come lo Stato, in questo senso, non dia una mano e come sia purtroppo sconcertante vivere tale situazione.

