Dalla confessione privata di Alessia Marcuzzi alla gaffe della Rodriguez: i gossip della settimana

Tante notizie in questi ultimi giorni dal mondo dei social, della tv e dello spettacolo: andiamo a scoprire i migliori gossip della settimana.

Sono stati giorni intensi per quanto riguara il mondo dello spettacolo, della tv e dei social. Tantissime le notizie che hanno monopolizzato i settori. Non solo la prima polemica su Ballando con le Stelle ma anche le note perdite di Emilio Fede e Giorgio Armani che hanno lasciato tutta l’Italia e non solo sgomenta. Andiamo a vedere quali sono stati i migliori gossip della settimana e in generale le notizie più importanti dall’1 al 5 settembre 2025.

Gossip della settimana: la gaffe di Cecilia Rodriguez

Partiamo con le notizie piuttosto interessanti come quella che ha visto la splendida Cecilia Rodriguez protagonista. Chechu, in dolce attesa, si è fatta vedere sui social in alcune stories dove ha parlato di tantissimi argomenti legati ovviamente alla gravidanza ma anche a quelli che saranno i suoi prossimi impegni professionali.

Cecilia Rodriguez – www.donnaglamour.it

Proprio su questo argomento, l’argentina si è resa curiosamente protagonista di una gaffe anticipando i suoi piani futuri salvo poi tornare sui propri passi e “cancellare tutto”. Ad ogni modo, come sempre, la donna ha saputo affrontare con ironia l’accaduto.

Addio a Emilio Fede e Giorgio Armani

Giorgio Armani – www.donnaglamour.it

Gli ultimi giorni sono anche stati quelli di due grosse perdite: la morte di Emilio Fede e di Giorgio Armani. Il giornalista è deceduto a 94 anni mentre si trovava in una RSA da diverso tempo. Per quanto riguarda il Re della moda, invece, il decesso ha sorpreso veramente tutti viste anche le attività del 91enne fino a pochi giorni fa.

Raoul Bova torna in tv

Raoul Bova – www.donnaglamour.it

C’è grande attesa per il ritorno in tv di Raoul Bova. Il noto attore, a seguito del caso che lo ha visto coinvolto con tanto di messaggi privati condivisi e resi pubblici, ha deciso di dare la propria versione dei fatti e sarà protagonista di una intervista a tuttotondo dove, con ogni probabilità, parlarerà anche della sua relazione con Rocio Munoz Morales.

La confessione di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi – www.donnaglamour.it

Nelle ultime ore è stata anche Alessia Marcuzzi ad attirare su di sé le attenzioni. La conduttrice ha svelato alcuni aneddoti sulla sua vita. Non solo sulla sua famiglia allargata e i rapporti con gli ex ma ha pure confessato alcuni aspetti personali “non facili” legati al proprio fisico e all’età che avanza.

Angelina Mango torna a cantare sul palco

Angelina Mango – www.donnaglamour.it

Ha rotto il silenzio, ed è proprio il caso di dirlo, dopo un anno di assenza. Stiamo parlando di Angelina Mango che è tornata a cantare sul palco durante una serata con Olly, suo amico e collega. La scena ha sorpreso tutti e ha fatto subito il giro del web con tantissimi seguaci della ex Amici che sono rimasti piacevolmente sorpresi dal suo “ritorno”.