Nuovo weekend e nuova carrellata di gossip, fra amori in crisi e quelli ritrovati come la coppia formata da Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese e quella formata da Wanda Nara e Mauro Icardi. E ancora: il tanto atteso rientro a casa per la piccola Vittoria Lucia Ferragni afino gli ultimi aggiornamenti sulla casa più spiata d’Italia, il Grande Fratello Vip. Ecco brevemente tutte le notizie che vi siete persi negli ultimi sei giorni che riguardano la cronaca rosa.

Le news di gossip del weekend, 31 ottobre 2021

Cominciamo con la notizia della crisi superata fra la showgirl argentina, Belen Rodriguez e l’hair-stylist Antonino Spianlbese. I due hanno postato delle storie social in cui si mostrano a cena felici e in vena di fare festa.

Anche la coppia formata da Wanda Nara e Mauro Icardi sembra aver seppellito l’ascia di guerra. Dopo il tradimento, gli alti e i bassi e i tentati accordi, sono tornati ufficialmente insieme.

Wanda Nara

Secondo le anticipazioni rivelate dall’influencer Amedeo Venza, nello studio televisivo di Uomini e Donne è stato presentato il nuovo tronista, già un volto noto della trasmissione. Lui è Matteo Ranieri ed scelta di Sophie Codegoni, attualmente rinchiusa nella casa del Grande Fratello Vip.

Il calciatore Cristiano Ronaldo e la compagna, Georgina Rodriguez hanno annunciato sui social con tanto di ecografia l’arrivo in casa di due gemelli.

I Ferragnez sono tornati a sorridere sui social dopo tanto spavento per la piccola Vittoria. La bambina era finita prima al pronto soccorso e poi in ospedale perché colpita da un virus respiratorio. Ora è guarita ed è finalmente è tornata a casa con mamma e papà.

Il calciatore Nicolò Zaniolo è stato paparazzato in compagnia di una nuova fiamma e in una nota discoteca romana. Stando ai rumors si tratterebbe dell’influencer Vittoria Deganello ex volto di Uomini e Donne.

Concludiamo con gli aggiornamenti sul Grande Fratello Vip. La quattordicesima puntata del reality show condotto in prima serata da Alfonso Signorini si è conclusa con l’eliminazione di Ainett Stephens. Al televoto invece questa settimana sono finiti: Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi e Francesca Cipriani.

