Dopo la sventata crisi di coppia con la moglie Wanda Nara, Mauro Icardi continua a far parlare di sè: il suo profilo scompare da Instagram.

“Spiacenti, questa pagina non è disponibile“: è questa la scritta che compare quando si va a cercare su Instagram l’account ufficiale di Mauro Icardi. Pare, dunque, che il calciatore abbia disattivato il suo profilo sulla piattaforma, non si sa quando né perchè. C’entra forse la crisi coniugale recentemente superata con la moglie Wanda Nara?

La coppia si è recentemente riappacificata dopo non poche difficoltà a causa di un tradimento del calciatore ai danni di lei e, nonostante la donna avesse addirittura già firmato le carte per il divorzio, ha scelto di tornare comunque da suo marito. Allora come mai Icardi ha disattivato il suo profilo? Ripercorriamo gli ultimi movimenti social e non della coppia:

Dopo aver giocato il secondo tempo contro il Lilla, il calciatore e la moglie si sono recati ad un party in maschera organizzato per il compleanno di Hakimi: l’ultima traccia social vede Icardi in un video della Nara travestito da vampiro e poi in un’immagine con Marco Verratti, suo compagno di squadra.

Che ne pensate di questa ulteriore mossa? Cosa accadrà ancora?