La frizzante conduttrice, in occasione dell’Expo di Dubai, ha sfoggiato un costume molto originale e giovanile. Vi mostriamo gli scatti.

Caterina Balivo è probabilmente una delle conduttrice più amate del piccole schermo: l’abbiamo conosciuta meglio durante la conduzione del format “Detto Fatto” in onda tutti i pomeriggi sulla Rai ed è da lì che la sua personalità esuberante è entrata nel cuore degli italiani.

Caterina non è solo una professionista affermata nel suo mestiere, ma anche una premurosa mamma: infatti, ha ben due figli, Guido Alberto e Cora ed è sposata col finanziere Guido Maria Brera. Proprio il più recente è un periodo d’oro per la Balivo in merito alla sua vita privata, infatti sta dedicando molto tempo alla cura della sua famiglia.

Per questo motivo, la conduttrice si è recata in vacanza a Dubai, dove i festeggiamenti per Halloween sono iniziati prima del previsto: proprio ad una festa organizzata da un’amica, la Balivo ha avuto modo di sfoggiare il suo originalissimo travestimento in occasione di questa ricorrenza. Vi mostriamo qui alcuni scatti:

Balze colorate e motivo dello scheletro sul busto sono le carte che Caterina ha sfoderato per il Dubai Expo: tra un fiore qua e là, la conduttrice, è il caso di dire, ha stregato la festa con il suo look, dimostrando quanto il suo stile nel vestire non passi mai inosservato.

Vi piace il suo costume?