Francesco Perillo, fratello dell’imprenditore, ha commentato su Instagram una foto dell’influencer a tema halloween. Ecco le sue parole.

Non è passato molto tempo da quando Francesco Perillo, fratello dell’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi, ha fatto il suo ingresso nella Casa come ospite con l’obiettivo di riservare sagge parole di forza e sostegno nei suoi confronti. Gianmaria aveva da poco intrapreso una conoscenza con la bella Sophie Codegoni, che, a sua volta, ha avuto modo di scambiare due chiacchiere con Perillo.

In pochissimo tempo però, pare che il rapporto trai due concorrenti sia cambiato e la frequentazione è giunta già al capolinea. Per questo motivo, forse, Francesco non ha preso molto in simpatia la Codegoni, tant’è che è arrivato addirittura a palesarlo con un esplicito gesto social.

Cosa è accaduto? Il profilo Instagram del reality ha pubblicato una foto dell’influencer “a tema Halloween” in occasione della ricorrenza, che vi mostriamo qui:

Tra i mille commenti sotto lo scatto, si può scorgere anche quello del fratello di Antinolfi, il quale non ha mancato di mandare una frecciatina alla ragazza: “Controllate bene che forse quella non è una zucca! #falsa” ha scritto in modo piccato il ragazzo, non nascondendo il suo (ormai esplicito) parere nei confronti della ex frequentazione di Gianmaria.

Che ne pensate? Questo commento creerà una nuova dinamica?