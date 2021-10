Secondo le ultime dichiarazioni a Casa Chi, un ospite speciale potrebbe entrare nella Casa per una sorpresa ai concorrenti. Vi sveliamo chi è.

E a chi pensa che al Grande Fratello Vip le sorprese siano finite, diciamo che vi sbagliate di grosso.

Vi abbiamo già parlato di un papabile prolungamento del reality con annessi alcuni nuovi ingressi, tuttavia, c’è ancora qualcosa di assolutamente speciale che potrebbe accadere. L’indiscrezione è partita da Casa Chi, dove i giornalisti hanno avanzato ipotesi circa l’entrata di un ospite bomba all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Di chi parliamo? Qualcuno forse avrà già capito… ebbene sì, del grandissimo Paolo Bonolis! Il conduttore, infatti, pare si sia molto appassionato al reality e lo seguirebbe spesso in quanto la sua amata moglie Sonia Bruganelli ricopre il ruolo di opinionista per questa edizione.

Secondo il giornalista di Casa Chi, l’ipotesi che il presentatore possa varcare la famosa porta rossa come ospite si fa sempre più concreta. Queste, infatti, sono le sue parole, riportate da Blogtivu: “Se all’inizio non era prevista un’ospitata a sorpresa di Paolo Bonolis all’interno della Casa del Grande Fratello, oggi quest’ipotesi è più vicina al si che al no. Anche Paolo si sta divertendo con questo Grande Fratello”

Cosa ne pensate? Vedremo presto Bonolis nella Casa del Grande Fratello Vip?