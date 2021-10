L’eccentrico paroliere, che stasera sarà ballerino per una notte da Milly Carlucci, si prepara con lei per la performance. A voi lo scatto.

Ballando con le Stelle non smette mai di riservare sorprese ai suoi telespettatori: stasera alle 20.30, su Rai Uno, andrà in onda una nuova puntata e tutti i concorrenti si esibiranno in nuove coreografie, accompagnati, come sempre, dai loro ballerini.

Come sempre, ci sarà anche il tanto atteso ospite, conosciuto da tutti come “ballerino per una notte“, in quanto si esibisce soltanto per una sera, studiando il balletto nel corso della puntata. Per questo nuovo appuntamento, il ballerino sarà niente poco di meno che il paroliere Cristiano Malgioglio!

Malgioglio non ha nascosto l’entusiasmo nel prender parte a questa bellissima esperienza, tant’è che la stessa conduttrice, l’iconica Milly Carlucci, ha immortalato l’incontro col paroliere con uno scatto, che vi mostriamo proprio qui:

Dal canto suo, Malgioglio ha commentato la foto postata dalla conduttrice manifestando ansia per l’esito della serata: “Non ho dormito stanotte. Mai successa una cosa del genere. Io che mordo la scena… sabato sera sarà la scena a mordere me, tanta è la paura. Grazie per l’invito Milly. Spero di non fare brutta figura. OH MY GOD! HELP ME” ha scritto il paroliere.

In bocca al lupo a Cristiano Malgioglio per la sua performance! Secondo voi andrà bene?