La cantante ha raccontato ad Alfonso Signorini di quando, all’età di 23 anni, ebbe una breve liason con l’iconico Alberto Sordi.

Come di consueto, la diretta del Grande Fratello Vip riserva ai suoi concorrenti dei momenti individuali, in cui spesso ricevono sorprese da persone care o ripercorrono momenti della loro vita passata. E’ stato proprio questo il caso di Katia Ricciarelli, la quale si è aperta con Alfonso Signorini in merito ad un periodo della sua giovinezza che ricorda con grande piacere.

Protagonista del suo ricordo è il poliedrico Alberto Sordi, con il quale ha rivelato di aver avuto una breve storia d’amore quando lei aveva solo 23 anni. Tgcom 24 riporta le sue dichiarazioni nel corso della trasmissione: “L’ho conosciuto al Teatro dell’Opera di Roma, è venuto a sentirmi. Gli piacqui. Abbiamo avuto un flirt” ha rivelato la Ricciarelli. La cantante poi ha svelato che lo stesso Sordi è passato a prenderla per poi trascorrere una stupenda serata a cena.

La Ricciarelli, inoltre, ha aggiunto che l’attore le piaceva molto, soprattutto ripensando a certi dettagli di lui: “Mi piaceva la sua risata. Amava cantare e facevamo sempre i duetti insieme. Il fascino di Alberto Sordi è stato troppo forte” ha concluso, giustificando il motivo per cui uscì con Sordi già mentre frequentava Josè Carreras.

