La campionessa olimpica ha accettato la proposta di matrimonio dell’allenatore di nuoto.

È arrivata ieri sera una lieta notizia da parte della campionessa olimpionica Federica Pellegrini: la nuotatrice convolerà a nozze con il compagno Matteo Giunta! La novità arriva proprio dal profilo Instagram di Federica, che ha pubblicato una foto che immortala la coppia mentre si scambia un romantico bacio, lei in piedi mentre lui è in ginocchio. C’è però un particolare che non sfugge ai nostri occhi: lui tiene in mano l’emblematica scatolina dell’anello di fidanzamento.

Ecco cosa appare nella descrizione della foto: “Io e te, e tutto il mondo fuori. Ho detto di sì!”. Ovviamente anche i followers della sportiva sprizzano felicità da tutti i pori: il post in poche ora ha già superato i 200.000 likes e tra i commenti ci sono gli auguri di molte celebrità, tra cui la collega di Italia’s Got Talent Lodovica Comello, la cantautrice Elisa e l’artista Francesca Michielin. Non passa inosservato nemmeno il nome di Luca Bianchini, che commenta: “Che figata!”

La coppia aveva deciso di vivere la loro storia ufficialmente alla luce del sole solo questa estate, dopo che lui l’aveva accompagnata alle sue gare sportive mondiali sin dal 2017. Anche l’allenatore ha deciso di pubblicare una foto sui social dove si ritrae abbracciato alla sua Federica mentre lei mostra orgogliosa l’anello sul dito. Il suo commento: “Sono un “ragazzo” fortunato… ha detto di sì!!

Auguriamo tantissima felicità alla coppia, nel frattempo vi lasciamo guardare il post su Instagram di Federica: