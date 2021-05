Le news, di gossip e non, dell’ultimo weekend di maggio: dalla morte di Dupasquier allo scandalo della passeggera no-vax sul volo Milano-Ibiza, fino a diversi lutti.

L’ultimo weekend di maggio è stato segnato da eventi tragici e scioccanti, uno su tutti la morte del pilota 19enne Jason Dupasquier sulla pista del Mugello. Intanto ha fatto il giro del web il video di una passeggera no-vax che ha insultato alcuni passeggeri del suo stesso volo (che le avevano intimato d’indossare la mascherina anti-Covid), mentre alcuni personaggi tv sono stati colpiti tra tragici lutti: scopriamo di chi si tratta.

Le news del weekend, tra lutti e tragedie

Il 30 maggio 2021 un tragico incidente multiplo sulla pista del Mugello ha causato la morte del pilota francese Jason Dupasquier. Aveva solamente 19 anni.

Un’altra tragedia ha visto invece protagonista l’attore della serie tv Tarzan: The epic adventure, Joe Lara. L’aereo su cui si trovava l’attore è precipitato causando la morte di 7 persone. A bordo era presente anche sua moglie Gwen Shamblin.

Durante il weekend un altro scandalo ha visto protagonista una negazionista del Covid: la donna, a bordo di un volo Ryanair, ha insultato e aggredito gli altri passeggeri che le avevano intimato di indossare la mascherina. Il video dell’accaduto ha fatto il giro del web.

Nelle ultime ore Dayane Mello è stata segnata da un nuovo e tragico lutto: la madre della modella è scomparsa. La donna aveva da poco scoperto di avere un tumore.

Le news di gossip dell’ultimo weekend di maggio 2021

Per quanto riguarda il mondo del gossip dopo la rottura tra Zaniolo e Chiara Nasti ha iniziato a circolare l’indiscrezione – lanciata da Il Tempo – secondo cui il giovane asso della Roma starebbe con l’ex tronista Sophie Codegoni. Sarò vero?

Pace fatta invece tra le ex migliori amiche del GF Vip Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. A causa del grave lutto che ha segnato la modella brasiliana (rimasta orfana della madre proprio nelle ultime ore) l’attrice è tornata a starle accanto. “Grazie per essere sempre con me, perché io sarò sempre qui per te”, ha scritto Dayane in una story via social indirizzata all’amica.

Un tragico lutto ha segnato anche l’ex compagno di Gemma Galgani, Giorgio Manetti, che al settimanale Mio ha rivelato di aver perso 3 suoi cari amici a causa del Coronavirus.

Arisa intanto ha deciso di catturare su di sé l’attenzione dei fan. Sui social la cantante ha deciso di posare senza reggiseno, e nella didascalia al suo post ha scritto: “Basta vergogne e interrogativi, basta se, basta ma… mi voglio celebrare e ringraziare i miei genitori che mi hanno fatto bella, perfetta a modo mio!”

Lorella Cuccarini sarà la nuova regina della domenica pomeriggio al posto di Barbara D’Urso? Secondo il Post Internazionale sarebbe stata addirittura Maria De Filippi a chiedere la sostituzione della celebre collega. Sarà vero?