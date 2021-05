Il figlio di Mike Bongiorno, Michele, era sulla funivia di Stresa poco prima della tragedia. A svelarlo è stata la vedova del celebre conduttore.

Daniela Zuccoli, vedova del famoso conduttore Mike Bongiorno, ha confessato che suo figlio Michele era sulla funivia di Stresa-Mottarone il tragico 23 maggio in cui 14 persone hanno perso la vita a causa della caduta del mezzo. “Mio figlio Miki ha preso la funivia di Stresa mezz’ora prima che precipitasse la stessa cabina sulla quale era salito. Ha raggiunto il Mottarone per fare la discesa in mountain bike. Non posso non pensare che Mike lo abbia custodito”, ha raccontato a La Repubblica Daniela Zuccoli, ancora visibilmente provata dalla vicenda.

Mike Bongiorno

Mike Bongiorno: il figlio Michele sulla funivia

14 morti, numerose persone indagate e un bambino che ha lottato tra la vita e la morte per giorni: la tragedia della funivia di Stresa-Mottarone ha sconvolto l’Italia intera e ha indirettamente coinvolto anche il figlio di Mike Bongiorno, Michele, che si trovava sullo stesso mezzo poco prima della tragica vicenda.

La vedova del compianto conduttore ha confessato a La Repubblica il suo dolore per quanto accaduto e ha detto di essere convinta che sia stato lo stesso Bongiorno a proteggere suo figlio, che si trovava sulla funivia mezz’ora prima che essa precipitasse. La donna ha confessato il suo rapporto con la spiritualità e ha raccontato anche alcuni dettagli inediti dell’ultimo periodo da lei trascorso insieme al conduttore prima della sua scomparsa (avvenuta l’8 settembre 2009).

La morte del conduttore

Bongiorno è morto improvvisamente a causa di un infarto l’8 settembre 2009. Sua moglie Daniela – che gli è stata accanto dal 1972 al giorno della scomparsa – ha confessato a La Repubblica: “Nell’ultimo mese non aveva dato segnali preoccupanti sul piano della salute, era solo un po’ stanco, ma aveva assunto un non so che di profetico. Il 5 settembre tenne un discorso ai figli, non lo aveva mai fatto prima: ricordatevi, disse loro, di non smettere mai di sognare”.