Da Nicoletta Larini a Samantha De Grenet, passando per Laura Torrisi e Gianni Morandi, sono stati molti i vip finiti – loro malgrado – in ospedale nell’ultimo periodo. Come sempre i fan non hanno perso occasione per esprimere la loro solidarietà via social, mentre alcuni di questi personaggi tv hanno raccontato attraverso i loro canali ufficiali le loro tragiche disavventure.

I vip in ospedale: chi sono

Dopo aver vinto la sua battaglia contro il cancro è stata la stessa Samantha De Grenet a svelare ai fan di essersi dovuta recare nuovamente in ospedale per una grave lesione al menisco. La showgirl ed ex concorrente del GF Vip dovrà utilizzare per un periodo le stampelle e sottoporsi ad un’apposita terapia. “Lesione al menisco, all’ osso, al legamento collaterale ed edema…situazione che al momento un intervento non risolverebbe , quindi stampelle col divieto di appoggiare la gamba per 1 mese e tanta terapia… ma come sempre va tutto bene!”, ha scritto in un post via social raccontato ai fan la sua ultima disavventura.

Mentre Samantha De Grenet ha dovuto penare con la sua lesione al menisco, Nicoletta Larini – fidanzata di Stefano Bettarini – ha rivelato via social di essersi sottoposta ad una tonsillectomia. In tanti tra i fan le hanno fatto gli auguri per una pronta guarigione, mentre Bettarini l’avrebbe raggiunta difronte all’ospedale dopo le sue dimissioni.

L’attrice Laura Torrisi invece è stata recentemente operata per l’endometriosi, una malattia che l’affligge da tempo. “La vita è così: cadi 7 e ti rialzi 8… Ok. Ma se nel frattempo però ci fosse un po’ più di recupero, non mi dispiacerebbe!! Il tempo di aggiungere qualche altra tacca alla collezione di cicatrici e torno!”, ha scritto in un post via social annunciando di doversi sottoporre all’ennesimo intervento.

L’infortunio di Gianni Morandi

Il 12 marzo 2021 Gianni Morandi è rimasto vittima di un grave incidente nella sua casa di Bologna: il cantante ha finito per ustionarsi gravemente il 15% del corpo e in particolare le mani. Dopo oltre un mese di ricovero al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale di Cesena ha finalmente fatto ritorno a casa e ha però confessato che la strada per una sua totale guarigione sarebbe ancora lunga. “Mi rendo conto del rischio che ho corso e di quanto sono stato fortunato. Prima di tutto, ho salvato la vita. Perché quando tu cadi dentro a una buca cosi’, mentre spingi dentro un tronco che pensi faccia resistenza, e ti trovi in mezzo alle braci, con le fiamme intorno, è una cosa tremenda”, ha raccontato Morandi a Il Resto del Carlino.