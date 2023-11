L’ultimo weekend è stato ricco di sorprese per molti personaggi del mondo vip. Scopriamo di quali si tratta.

Dal compleanno di mamma Tatiana (Annamaria Berrinzaghi, la madre di Fedez) che si è concessa una festa con amici e parenti in un rinomato locale di Milano, fino all’imbarazzo di Michelle Hunziker (che si è sentita fare delle domande in diretta tv in merito alla sua nuova storia con Alessandro Carollo), scopriamo quali sono stati i gossip più in vista del mondo vip durante il weekend appena trascorso.

Il compleanno di mamma Tatiana

Annamaria Berrinzaghi, mamma di Fedez, ha compiuto 60 anni e ha voluto festeggiare in compagnia dei suoi cari in un locale di Milano. La donna ha anche fatto un’affettuosa dedica a suo figlio Fedez.

L’imbarazzo di Michelle Hunziker a Verissimo

La conduttrice Silvia Toffanin ha fatto alcune domande incalzanti a Michelle Hunziker in merito alla sua storia d’amore con Alessandro Carollo, con cui è da poco uscita allo scoperto. Nonostante l’evidente imbarazzo, la showgirl svizzera sembra essere riuscita a togliersi d’impaccio.

Michelle Hunziker

L’incoronazione di Miss Italia 2023

La bellissima Francesca Bergesio, 19enne di Bra (in provincia di Cuneo) è stata incoronata Miss Italia 2023. Sui social in tanti le hanno fatto le congratulazioni.

Fabio Volo: l’amore per l’ex moglie

Fabio Volo è tornato a parlare della sua separazione dalla madre dei suoi figli, Joahnna, e ha confessato di essere ancora innamorato di lei.

Fabio Volo

Walter Nudo: il nuovo lavoro

Attraverso i social Walter Nudo ha deciso di rispondere ad alcune domande dei fan in merito alla sua vita di oggi e ha ammesso che il suo lavoro consisterebbe nell’aiutare le donne. L’ex attore ha anche svelato ulteriori dettagli in merito alla questione.