Modello e attore e ora anche “life coach”: Walter Nudo si è rimesso in gioco in un ruolo inedito e sui social dà consigli di vita.

Inedito Walter Nudo che dopo una carriera da modello e attore sta provando, evidentemente, una nuova strada, quella del life coach. L’uomo, infatti, sui social ha condiviso una serie di post e video in cui dà consigli alle donne sulla propria vita e in tema uomini…

I consigli di Walter Nudo alle donne

Nudo ha deciso di pubblicare sui suoi canali social alcuni video in cui espone i proprio consigli per le donne in relazione con l’uomo. Dagli aspetti da curare e su cui puntare fino ad una serie di piccoli dettagli che potrebbero fare la differenza.

A spiegare nel dettaglio quello che ha deciso di fare nella sua vita, è stato proprio l’ex vincitore de L’Isola dei Famosi: “Voglio rispondere alle tonnellate di messaggi che mi chiedono: ‘Ma cosa fai adesso che non fai più televisione? Cosa fai nella vita?’”. La risposta è stata chiara: “Aiuto le persone. Ma chi aiuto? Aiuto le donne a comprendere l’uomo. Se vogliono un rapporto straordinario con loro. Se non lo vogliono per carità. Ma se vogliono un rapporto straordinario con l’uomo lo devono prima comprendere”.

In vari passaggi il buon Walter ha spiegato alle donne che dovrebbero fare attenzione in caso di liti e mancate reazioni da parte del loro uomo: “Non è un buon segno se non cerca di calmarti e farti capire che forse stai esagerando. Se non fa questo ed è passivo allora sta gettando la spugna e lo stai perdendo. E forse c’è già un’altra”.

E ancora: “Quando un uomo ama una donna la ama come se fosse sua figlia, provvede a lei, pensa a lei, vuole proteggerla. La donna ama l’uomo come se fosse il suo genitore”.

Tra i vari hastag che accompagnano i post di Nudo anche quello molto simpatico di “#coachdelcuore”, “#lovecoach” e “#linguaggiodelcorpo”:

