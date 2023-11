Daniele Dal Moro e Oriana hanno annunciato la fine della loro storia, e lui ha fatto sapere che sarebbe stato intenzionato a darle un anello.

La travagliata storia tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sembra essere giunta definitivamente al termine. Ad annunciarlo è stata la stessa Oriana, mentre nelle sue stories via social Daniele Dal Moro le ha dedicato un messaggio d’addio e ha fatto sapere che aveva intenzione di darle un anello di fidanzamento.

“Ti ho amato davvero con tutto il cuore. L’anello è vero, te l’avevo preso perché volevo farti un regalo. Sono andato a prenderlo con mia madre. Posso avere tutti i difetti del mondo, ma tu sai quanto ti amavo, sai quanto ho accettato per te e sai quanto ci credevo. Potrò avere tutti i difetti del mondo ma tu sai quinto io ti amavo, sai quanto ho accettato per te e sai quanto ci credevo”, ha scritto nelle sue stories.

Oriana Marzoli

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: l’addio e l’anello

L’unione tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli questa volta sembra essersi conclusa definitivamente e nelle ultime ore l’ex gieffino ha dedicato un messaggio carico di rancore alla modella, affermando che per lei sarebbe stato disposto anche a cambiare casa (Oriana infatti ha lasciato la Spagna e lo ha raggiunto a Verona, ma avrebbe sentito la nostalgia della sua famiglia).

“Non ti trovavi a Verona perché non avevi abbastanza post per divertirti? Ti mancava il tuo cane? Potevi tornare quando volevi, potevamo prendere un affitto a Milano come stavamo pensando, avrei fatto qualsiasi cosa per riuscire a stare con te e questo tu lo sai. Se mi avessi amato davvero come ti ho amato io, l’unico posto in cui saresti stata felice è con me. Un amore come quello che avevi dichiarato per me non svanisce così e io non ti perdonerò mai. Non mi sono mai preso gioco dei tuoi sentimenti”, ha tuonato Daniele nelle sue stories. Oriana dal canto suo è rientrata in Spagna e al programma Socialitè ha affermato che ci sarebbero state “cose che non le piacevano” da parte di Daniele nei suoi confronti. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? In tanti tra i fan sono impazienti di saperne di più.