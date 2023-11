Stando ai rumors in circolazione, Teo Mammucari e Antonio Caprarica avrebbero sfiorato la rissa a Ballando con le Stelle.

Nel dietro le quinte di Ballando con le Stelle si sarebbe sfiorata la rissa tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica che, durante la diretta dello show, hanno avuto un acceso battibecco. Stando a quanto riporta il blog di Davide Maggio, i presenti sarebbero stati costretti a separare i due fisicamente.

Teo Mammucari e Antonio Caprarica: la rissa sfiorata

Non corre buon sangue tra Antonino Caprarica e Teo Mammucari e, dopo l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, sembra che le cose tra i due siano degenerate. “Caprarica è un tronco che parla inglese, bruciato (…) È un cane. Caprarica sei un molosso“, aveva detto Mammucari assistendo all’esibizione del giornalista, che invece gli ha risposto affermando: “Io sono un molosso ma gentiluomo (…) Tu sei un po’ cafone. E secondo me faresti bene a prendere qualche lezione di buone maniere (…) Mi hai scocciato”. Milly Carlucci era intervenuta per mettere fine allo scontro tra i due, ignara di quello che sarebbe accaduto di lì a poco.

Stando a quanto riporta Davide Maggio infatti i due sarebbero arrivati dirsele di santa ragione, e i presenti sarebbero stati costretti ad intervenire per cercare di separarli. Alla questione seguiranno ulteriori sviluppi?