Dopo un periodo trascorso lontana dalle scene, Nina Moric è tornata a Verissimo e ha confessato di aver provato l’eroina.

Nina Moric ha vissuto un periodo non facile e lei stessa è tornata a Verissimo per parlare dei suo i problemi psicologici e delle sue esperienze con le droghe. La showgirl ed ex moglie di Fabrizio Corona ha anche confessato che avrebbe provato l’eroina, e ha ammesso:

“Io ho provato cannabis ed eroina ma non mi piacciono, il mio discorso è stato un altro non ho avuto problemi di questo tipo io ho avuto problemi con l’autolesionismo. E che fai? Togli un figlio a una persona così invece di aiutarla?”, e ancora: “Io non ho mai fatto nulla mentre Carlos era con me, ma quando mi hanno detto che me lo volevano portare via allora ho fato il gesto. Ma io non volevo morire, era un gesto di ribellione e poi ho iniziato a bere, volevo spegnermi e a un certo punto ho detto basta anche a quello perché non mi piace nemmeno quello”.

Nina Moric: i problemi con la droga

A Verissimo Nina Moric ha confessato i retroscena del periodo buio da lei vissuto e che l’ha costretta a trascorrere del tempo lontana da suo figlio Carlos.

“Non potevo neanche portagli il regalo di compleanno per quattro anni, perché ho litigato con mia madre che mi ha picchiata, poi abbiamo fatto pace, e qualcuno ha pronunciato quelle parole e tutto è cambiato. Io ho perdonato ma vorrei che mi chiedessero scusa”, ha dichiarato la modella croata che di recente, proprio a causa di suo figlio, ha avuto un acceso scontro con l’ex marito, Fabrizio Corona. In tanti si chiedono quali saranno le novità nel suo futuro e se, finalmente, lei e suo figlio Carlos siano riusciti a trovare una nuova armonia. Al momento sulla questione non è dato sapere di più, ma Nina Moric ha confessato di essere più innamorata che mai di suo figlio.