L’abbronzatura cambia completamente il nostro look. Non appena infatti la nostra pelle inizia a scurirsi sappiamo che possiamo osare con colori che normalmente non metteremmo, a prescindere da ogni teoria di armocromia, e colori come il bianco, il beige e tendenzialmente neutri e nude iniziano ad essere i nostri preferiti. Un cambio che avviene anche nella nostra palette make up – anche se alcune decidono persino di lasciare la pelle libera e magari non truccarsi affatto – e nella scelta dello smalto per le vacanze che quest’anno sembra celebrare i colori neutri e delicati. Una tendenza che abbiamo visto già diffondersi tra le pop star alle porte dell’estate.

Nail art estate 2022: quali sono i colori per valorizzare l’abbronzatura

Pur se il multicolor, complice la voglia di vivere quest’estate 2022 con più leggerezza, impazza dagli abiti agli accessori, d’estate i colori nude fanno sempre capolino per raccontare la nostra voglia di libertà con look naturali in linea con la stagione dove il mare e il sole bastano già a rendere speciale qualsivoglia atmosfera.

Il primo a mostrare come una nuance nude come l’avena si sposi magnificamente con i caldi colori del nostro guardaroba estivo è stato Harry Styles, che ha posato sulla copertina di Better Homes e Gardens sfoggiando una nail art vedo e non vedo. Il colore accostato al corallo e al bianco ha un effetto assolutamente country freshness.

Non poteva essere da meno però anche l’indiscussa regina della manicure di quest’anno, J.Lo che da sempre predilige colori neutri nel suo look: per l’estate sceglie infatti il bianco latte su unghie rigorosamente lunghe e appuntite, un lusso che in estate possiamo senz’altro concederci. Sulla stessa scia anche Dua Lipa, che sceglie invece il rosa cipria da accostare al bianco, rivisitando così la French manicure, altro trend amatissimo.

Dorato, beige, bronzo: gli altri colori trendy per la nail art estiva con effetti bicolor e brillanti

Altre nuance che valorizzano l’abbronzatura sono il dorato, dal più scuro al più chiaro, che può essere reso ancora più scintillante con la tendenza rhinestone, ma anche il beige e il bronzo, spesso accostati in tendenza bicolor oppure con applicazioni e disegnini.

Tra le tendenze di quest’anno che permettono di mescolare i colori anche french originali a strisce realizzando tendenze tie dye su basi neutre: le combinazioni quindi sono davvero molteplici e ci permettono di personalizzare le nostre unghie.

