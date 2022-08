Le scarpe del prossimo autunno/inverno 2022 desiderano raccontare qualcosa di diverso, tra sperimentazione, eleganza e dinamicità.

Per il prossimo autunno/inverno 2022 prepariamoci ad una rivoluzione del concetto di comfy, da associare non più a scarpe comode e basse come pantofole ma piuttosto a décolléte pronte a trasformarsi in scarpe sportive, a calzature eleganti decorate da rifiniture e fasce hi-tech. Le passerelle invernali, in particolare quelle parigine, hanno mostrato come la ritrovata normalità abbia ispirato a stilisti e designer la voglia di sperimentare nelle forme e mixare le esigenze che sono emerse post-pandemia, dove il desiderio è far convivere la comodità con l’eleganza e l’audacia. Un gusto che dall’abbigliamento e dagli accessori arriva anche nelle calzature.

Scarpe autunno/inverno 2022: le décolléte diventano sporty, la tendenza biker sulla passerella Dior

Abbiamo visto le Converse trasformarsi in boots, platform e anche in stivaletti dal tacchetto in gomma, stavolta tocca alle intramontabili décolléte, le scarpe più femminili di sempre, diventare sportive come accade nella collezione invernale di Dior, dove hanno sfilato décolléte dalla punta squadrata e con tacchetto sottile in gomma. Un modello a strisce in black and white che si abbina con una gonna lunga e con un paio di calze a rete ricamate con applicazioni preziose: è infatti il mix and match il segreto del guardaroba dell’inverno che verrà.

– Ma Dior si spinge ancora più oltre, giocando anche con accostamenti originali e inaspettati come un paio di décolléte animalier o anche classiche nere in vernice da indossare con lacci ed elastici tipici della calzature sportive e da motociclista, abbinandole ad un tubino bon ton da valorizzare con una collana in perle.

Loewe, Balmain, Off-White: sneakers in peluche e denim, boot motorcycle e sneakers infradito

Anche le sneakers cambiano decisamente i connotati: Loewe le reinterpreta modellando tessuti morbidi come il peluche, l’effetto infatti è quella di una suola da scarpa da ginnastica con il collo di un paio di boots invernali, oppure ricoprendole interamente di un denim collage confezionando una scarpa trendy, versatile ed eccentrica.

Ma a spingersi oltre ogni immaginazione sono i modelli proposti da Balmain, che non lasciano alcun dubbio con i loro dettagli motorcycle e i loro bendaggi su quanto il concept delle calzature casual del prossimo anno sarà rubato dal mondo dello sport, e anche da Off-White che spinge oltre il design della sneaker da indossare in città incontrando il design di un’altra calzatura comoda da sempre, i sandali infradito. Per il prossimo inverno quindi si prevedono look particolari e all’insegna dello stupore, a cominciare dalle scarpe.

