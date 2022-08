Morbide, comfy, estive, le shopping bag in tela sono il modello che non può mancare alla nostra collezione di borse icona dell’estate, anche quest’anno

Paglia, vimini, cotone, crochet sono loro le texture che raccontano le borse estive dei nostri sogni. Poca voglia di perdere tempo in preparazioni e convenevoli, tanta la voglia di partire o di trascorrere le giornate all’aria aperta. L’estate sa poco di convenevoli e preparazione e preferisce le cose fatte “al volo”: come un maxi dress da indossare in un colpo solo e una borsa abbastanza grande e capiente dove mettere tutto il necessario, magari anche da sfoggiare in uno o più contesti. E le shopping bag in tela ci sembrano la sintesi perfetta di queste emozioni.

Shopping bag estate 2022: la Tote Bag Dior, un classico

Oggi quando dici borsa in tela la prima a saltare agli occhi e farci sognare in Costiera è la Book Tote Dior, un modello it-bag del marchio che ritorna ad ogni estate con fantasie diverse, ispirazioni sempre nuove ma sempre griffata. I modelli trendy di quest’estate sono dedicati alle natura: motivi floreali, ma anche esotici richiamando gli animali iconici della savana.

Tra le novità di quest’anno anche la mini tote dedicata esclusivamente al cellulare, ma così morbida e capiente da riuscire a farci entrare anche l’essenziale per una passeggiata senza troppi pensieri da portare a mano o a tracolla. Questa borsa è fiore all’occhiello della maison, finemente ricamata è ormai icona, la borsa in tela ideale da regalarsi per un investimento estivo importante che non conosce tempo: il prezzo infatti parte dai 2000 euro in su ma la sua versatilità, al mare e in città, non ha prezzo.

Shopping bag da personalizzare, mix and match, le pret a porter di Zara

Ispirate alle Book Tote Bag che portano in bella vista la scritta Chistian Dior, quest’anno in molte hanno pensato di personalizzare la propria shopping bag, magari con il proprio nome o con qualche scritta rappresentativa. Si tratta infatti di un buon compromesso tra originalità e low cost: queste borse infatti, esattamente come la moda dei cappelli di paglia personalizzati, possono essere anche realizzate artigianalmente. Su Instagram e online sono diversi i siti che si occupano di queste summer bag personalizzate.

– Altre maison invece quest’anno hanno puntato sul mix and match, accostando la tela a dettagli in pelle in contrasti di colore eleganti e raffinati: i modelli di Balmain, Coach, Ysl, Prada e Michael Kors, definiscono così i dress code della nuova shopping bag che moltiplica le sue dimensioni, così da scegliere se includerla nelle pret a porter e nei modelli più capienti pensati anche per viaggiare.

– E se desiderate la versione low cost di questi modelli che potremo ancora sfoggiare in autunno, su Zara la bicolor bianco panna con dettagli in pelle è disponibile nel formato che preferite, da portare a tracolla o come handbag dai 25 euro in su. Un modello che si preannuncia già must have.

Riproduzione riservata © 2022 - DG