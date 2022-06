La French manicure dalle unghie lunghissime da impreziosire con strass è la nuova tendenza estiva della nail art

La frontiera del nail art da qualche anno a questa parte non conosce limiti, anzi sembra che ad ogni stagione sia pronta a valicarli per ricordarci che anche le nostre unghie meritano un trattamento speciale e privilegiato, così da trasformare le nostre mani per un’occasione o semplicemente per puro gusto personale in piccoli capolavori. Prima ancora di scoprire le meravigliose decorazioni che possiamo chiedere alle nostre estetiste, due sono le regole fondamentali per mani trendy quest’estate: unghie lunghissime e French manicure. Questa la base di partenza su cui realizzare magie e capolavori luminosi!

Nail Art 2022: quest’estate unghie lunghe e luminose, tra le celebrity è Rhinestone mania

Il #timetoshine che abbiamo visto esplodere nelle collezioni moda di quest’anno, complice la voglia di tornare a splendere ed osare, quest’estate arriva anche ad essere celebrato dalla nail art. La tendenza è quella di impreziosire le unghie con dettagli sgargianti e luminosi, che saranno sempre in pendant con gli scintillanti vestiti che indosseremo la sera, su costumi sfavillanti, ma anche su look casual da illuminare.

A lanciare la tendenza sono state le celebrity per prime naturalmente, in particolare modo J.Lo: è lei la prima ad aver mostrato le unghie Rhinestone ovvero una french manicure che presenta preziosi strass al centro dell’unghia, che la cantante ha scelto di enfatizzare con uno smalto dorato dalla nuance scura metallizzato. Ma non è la sola, da Lizzo a Camilla Cabello, il classico french viene rivisitato da nuance più eleganti a quelle più vitaminiche ed estive, con pietre preziose che impreziosiscono alcune dita o tutte.

Strass e glitter: French classico ma prezioso o French super colorato

Non solo Rhinestone, perché quest’estate ci si può divertire a personalizzare il french con smalti brillanti e glitterati a cui poter aggiungere anche una tempesta di strass che vadano a ricoprire completamente l’unghia, da applicare o alla base trasparente o lungo la punta dell’unghia. Un effetto luccicante che si può ottenere anche in maniera più soft scegliendo di applicarlo solo su alcune dita: un nail art pensato per lo più per i matrimonio o eventi formali come le lauree. Anche un French classico quindi può diventare prezioso con un tocco minimal ed elegante.

L’estate però è quel momento dell’anno in cui potersi concedere anche un pizzico di eccentricità, che sia nella scelta di nuance accese come rosso e arancio, scegliendo applicazioni in strass che formino delle figure, come cuori, lune, emoji: liberate la fantasia, stupite e stupitevi di come anche le vostre mani possano impreziosire i vostri look.

