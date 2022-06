Costumi, top, abiti, gonne: gli stilisti riscoprono la bellezza del pizzo Sangallo, tra i tessuti iconici dell’estate da sempre.

In realtà il pizzo Sangallo non è mai andato via, ma sicuramente lo scorso anno è stato tra i tessuti meno valorizzati dell’estate. Quest’anno invece gli stilisti riscoprono il romanticismo e il candore di questo tessuto – il bianco infatti si conferma la nuance più trendy -, da indossare come total look oppure per dare ad un jeans o ad una minigonna quel tocco fashion fanciullesco e poetico che ci fa pensare alle sere d’estate spensierate, trascorse in compagnia con gli amici o con il proprio partner.

Pizzo Sangallo in bianco: il trend dell’estate 2022 è il total white

Tra i must have Kate Middleton c’è da sempre il pizzo Sangallo bianco: simbolo di eleganza e leggerezza si fa amare perché incontra una doppia esigenza, quella di indossare un capo delicato e femminile ma che lasci respirare anche la nostra pelle. Il bianco infatti ha conquistato il cuore degli stilisti, che si sono divertiti a giocare anche con effetti see through.

Una camicetta in pizzo Sangallo può essere un’alternativa perfetta per un look da ufficio, da poter abbinare con un blazer, una gonna tubino formale o anche un paio di jeans se avremo a che fare con un contesto casual. Ma la vera sorpresa è che gli stilisti propongono questo tessuto anche in total look da sera, mixando la texture floreale e geometrica come Michael Kors: l’effetto è assolutamente sorprendente, romantico e chic. Più fantasy ed eccentrico, il look proposto da Valentino: una chemisier ad effetto volant e con maniche a mantello, dall’allure fanciullesca.

Zara, Mango, Stradivarius: i must have dal romantico pizzo da avere assolutamente

Quali sono allo i pezzi must have in pizzo Sangallo a cui non possiamo dire sicuramente di no quest’estate? Partiamo dagli shorts, perfetti da portare in valigia e da indossare alla sera con top cropped o anche con una t-shirt: low cost e super trendy è il modello blu elettrico di Zara, a 30 euro.

– Avvolgente, sensuale e più fresco che mai è il long dress effetto nude proposto da Mango, che cavalca tutte le tendenze del momento: a giro manica, con scollo all’americana o monospalla, ce c’è davvero per accontentare i gusti di tutte. Stradivarius invece applica il pizzo Sangallo ad uno dei must have del momento, il corsetto: disponibile nella sua versione più strutturata e in quella morbida e nude.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG