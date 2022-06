Capi su misura per raccontare curve e forme di corpi unici: la VB Body è la prima collezione shapewear di Victoria Beckham

La svolta fashion e inaspettata di Victoria Beckham ha fatto subito discutere: può proprio lei attentissima ad una dieta ferrea proporre un messaggio di bodypositive? Sì, perché il periodo di tempo trascorso a Miami le è stato di grande ispirazione, confessate anche in occasione del lancio della collezione moda primavera/estate 2022, ed è lì che deve essersi resa conto che la moda sta andando verso nuove direzioni, più autentiche, inclusive e libere. Ed è con questa consapevolezza che l’ex Posh Spice ha pensato ad una collezione shapewear, la VB Body che in questi giorni sta presentando anche sui social.

Victoria Beckham: “Le donne di Miami, la mia ispirazione: amano semplicemente il loro corpo”

Per comprendere come nasce la nuova collezione di Victoria Beckham, esplosa alle porte dell’estate senza troppo preavviso, bisogna sicuramente concentrarsi su quelle che sono state le ultime tendenze e i messaggi lanciati dalla moda negli ultimi mesi: basti pensare ad Elisabetta Franchi che ha incluso nella sua sfilata donne dello spettacolo con forme e altezze non canoniche ma naturali e semplici, ma anche alle linee shapewear lanciate qualche anno fa da Kim Kardashian e da Victoria Secret, che ha enfatizzato ancor di più questa rivoluzione necessaria nell’abbigliamento.

Victoria, impegnata da diversi anni nel rilancio del suo brand e anche alla ricerca di una nuova strada da fargli percorrere ha osservato attentamente queste tendenze, prima ancora forse di lasciarsi ispirare dalla libertà delle donne di Miami, le vere ispiratrici di questa VB Body, come ha raccontato su Grazia UK: “Ci sono molte donne davvero formose a Miami, camminano lungo Miami Beach senza molti vestiti addosso e sono fantastiche. Mostrano i loro corpi con tale sicurezza. Ho trovato sia il loro atteggiamento che il loro stile davvero liberatori“.

La collezione, dove acquistare la VB Body e quanto costa

La VB Body di Victoria Beckham abbraccia la filosofia dell’ abito strategico, una definizione data dalla stessa Victoria, un abito in jersey che abbraccia completamente le forme del corpo di ciascuna modellandosi seguendo unicamente le forme del corpo. Nasce così una capsule collection permanente di abiti in jersey, lavorati a maglia e dal design ricercato, che lusingano e valorizzano il corpo.

L’effetto è assolutamente fasciante in una selezione che comprende top dalla maniche morbide, ma anche abiti monospalla, leggings comodi e modellanti, nonché gonne lunghe a tubino – un must have amatissimo da Victoria – in nuance basic e neutre come nero e beige ma anche calde come rosso pomodoro e terra. La collezione è già acquistabile online e disponibile sul sito con prezzi che vanno dai 90 ai 750 euro.

